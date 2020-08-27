Девяносто жителей Челябинской области вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки

Число выписанных, согласно данным минздрава, вновь превысило количество заболевших.

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90 человек были выписаны из больниц Челябинской области по данным минздрава на утро четверга, 27 августа. Все они вылечились от коронавируса. В больницах с COVID-19, по официальной информации остаются 2 697 южноуральцев.



«На утро 27 августа в регионе подтверждены 14 104 случая заболевания COVID-19, + 74 новых подтверждения ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 2 697 человек. Всего 11 012 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Смерть 4 человек с коронавирусом зафиксировали в минздраве. У всех погибших болезнь была сопутствующей. Самым молодым из умерших стал 59-летний мужчина.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: рак, метастазирование, ковид сопутствующий — пациент, 59 лет; гипертоническая болезнь с поражением сердца, острый респираторный дистресс-синдром, ковид сопутствующий — пациентка, 62 года; диффузный атеросклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 70 лет; острый инфаркт миокарда, стенозирующий атеросклероз, ковид сопутствующий — пациент, 71 год»,— добавили в минздраве.

Отметим, что за прошедшие сутки было проведено 3 643 теста методами ИФА и ПЦР на COVID-19. За время пандемии тестированию подверглось 490 056 южноуральцев. Также напомним, что до 6 сентября регион живёт в режиме повышенной готовности.