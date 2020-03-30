#некоронавирус: Алексей Текслер проконтролировал готовность к паводку Челябинской области

Губернатор по видеосвязи обсудил план мероприятий с главами муниципалитетов.

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Сегодня, 30 марта, глава региона обсудил с главами муниципалитетов план мероприятий по предотвращению ЧС из-за паводка. Алексей Текслер отметил, что несмотря на первоочередную для региона проблему на повестке — коронавирус — нельзя забывать и о других вопросах первого уровня. Предстоящий паводок и последствия, которые могут быть с ним связаны, относятся именно к ним.

«Важно не допустить возникновения ситуаций, которые угрожают жизни и здоровью людей, а также их имуществу. Должна безупречно работать региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения. Информация должна быть оперативно доступна для жителей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Вице-губернатор — министр общественной безопасности Олег Климов отметил, что большая часть противопаводковых мероприятий в регионе носят системный характер. Механизмы отработаны, а все усилия ответственных ведомств направлены на ослабление еще оставшегося на водоемах льда и подготовку к оказанию помощи людям, если таковая потребуется.

Первые проблемы появились уже в конце марта. Так, к примеру, на пути к деревне Горная в Карталинском районе талая вода преградила путь транспорту уже во второй декаде первого месяца весны. На этом месте и ему подобных было организовано дежурство спасателей и правоохранительных органов, которые были призваны помочь жителям в случаях ЧП.

«19 марта областной поисково-спасательной службой были закончены работы по распиловке льда на реке Уй в районе железнодорожного моста в городе Троицке. Работы по подрыву льда силами военных саперов центрального военного округа проведены в городе Аше, поселке Наследнински Брединского района и в селе Варна. Готовность муниципалитетов к паводку мы дважды обсуждали при КЧС»,

— Олег Климов.

Работы по распиловке льда на водоемах области будут продолжены. Кроме того, не прекратится и наблюдение за участками, которые регулярно подтопляются весной. Представители профильных ведомств и необходимая спецтехника находятся в полной готовности к наступлению ЧС.

Министр также обратил внимание глав на то, что необходимо отработать инструменты информирования граждан через ЕДДС. Оповещать людей будут с помощью СМС-информирования, машин с рупорами и во время подворовых обходов.

«Муниципалитетам дана оценка „Готовы к паводку“. Управлением Ростехнадзора совместно с заинтересованными ведомствами завершены проверки готовности к паводку гидротехнических сооружений. По результатам даны заключения о неготовности ГТС водохранилища на реке Большая Тесьма (златоустовский водоканал) и Троицкой ГРЭС», — добавил Климов.

Вице-губернатор обратился к собственникам этих обеъектов с поручением в срочном порядке устранить данные замечания и к началу паводка организовать на своих предприятиях внештатные аварийно-спасательные формирования.



Кроме того, в ходе видео-совещания была поднята тема и подготовки к пожароопасному периоду. Алексей Текслер обратил внимание, что ни в коем случае нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации.

«В 2019 году, напомню, произошло более 600 пожаров, пострадало 13 тысяч гектаров леса. Это очень ощутимые потери. Мы понимаем, что в основном пожары рукотворные, из-за человеческого фактора. Поэтому необходимо также фокусироваться на профилактике, информационном взаимодействии и работе с людьми. Работать нужно на территории всех муниципальных образований», — обозначил Алексей Текслер.

На это начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров ответил, что в минувшем году в регионе было проведено самое масштабное за последнее десятилетие обновление техники лесопожарных формирований. В Челябинской области были закуплены 107 машин, на 2020 год запланировано приобретение еще 49-ти.

На борьбу с лесными пожарами в этом сезоне будет брошено 4 300 человек и 1 800 единиц техники. Контролировать ситуацию в лесах будут с новой космической системы мониторинга. Кроме того, будет предусмотрено пешее патрулирование, а также дежурство на пожарно-спасательных вышках.

В планах лесхоза на 2020 год строительство и реконструкция противопожарных лесных дорог, устройство и обновление противопожарных минерализованных полос и установка профилактических стендов.