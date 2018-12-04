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/ Цены на елки взлетели в России

Цены на елки взлетели в России

В среднем на дерево россияне тратят около 3000 рублей.
сегодня в 13:22
  |  Общество

В этом году россияне начали тратить больше денег на новогодние аксессуары. Средний чек вырос практически на все виды новогодних украшений, в том числе и на искусственные елки, сообщает газета «Известия». Так, цена на новогодние деревья, по сравнению с данными за 2017 год, выросла на 17%, до 2,8 тысяч рублей. Люди не экономят на таких товарах, так как знают, что они прослужат им еще не один год.

Сейчас елки, купленные несколько лет назад, приходят в негодность, и их владельцы берут новые товары. Речь идет не об отказе от экономии, а о плановой замене, отметили в компании. Елка — это покупка на 4−7 лет. Ситуация примерно такая же, как с техникой: самый большой спрос показывают ТВ с диагональю 55'. Это просто значит, что пришло время поменять технику. — отметили в пресс-службе сети «Окей».

Кроме того, вырос и средний чек на новогодние игрушки. Теперь россияне тратят на них около 500 рублей — это на 4% больше, чем в прошлом году. А количество покупок елочных украшений, по сравнению с ноябрем 2017 года, увеличилось на 93%.

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