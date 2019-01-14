/ Челябинцам рассказали, как правильно утилизировать елку

Праздники закончились, рано или поздно ёлку придётся убрать. Рассказываем, как грамотно утилизировать живое дерево.

К сожалению, на свалке нет условий для естественного разложения ёлки, так что просто выбросить (или выставить её около подъезда) — вариант рабочий, но совсем не экологичный. Как же избавиться от елки и не повредить экологии?

Если у вас дома живое дерево, вы можете поломать его на ветки и отвезти на дачу, где оно пригодится для растопки. Еще один путь утилизировать елку — отнести дерево в лес, где оно разложится естественным образом. Все эти варианты достаточно хороши, но не сильно удобны для среднестатистического жителя мегаполиса.

Впрочем, в Челябинске елки можно сдать на переработку. Услугу по утилизации елок предоставляет «Экотакси». Правда, за вывоз придется заплатить 200 рублей. Активисты организации занимаются дроблением дерева самостоятельно, чтобы на переработку шло все без остатка. Продукты переработки пойдут на подстилки животным и на покрытие газонов.

Мульча выполняет сразу несколько функций: подавляет рост травы и уменьшает эрозию почвы. За этими отходами к нам иногда обращаются летом, либо мы сами используем их во время своих мероприятий. — рассказал руководитель проекта Дмитрий Закарлюкин.

Прием елок в список услуг «Экотакси» добавило в прошлом году. В 2018 году горожане сдали около 100 деревьев. Дмитрий уверен, что в этом году количество возрастет в 10 раз. На данный момент заявок поступило не так много, однако основной приток ожидается после Старого Нового года, 14 января.