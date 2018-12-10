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/ Елку, которую поставили на площади в Чебаркуле, спилили по ошибке

Елку, которую поставили на площади в Чебаркуле, спилили по ошибке

Рабочие не разобрались, какое дерево необходимо было установить.
сегодня в 20:59
  |  Общество
В этом году страсти разразились в Чебаркуле, когда рабочие устанавливали ель на главной пощади. Кадры, как её спиливают в одном из дворов, попали в сеть. Под постом тут же начали появляться комментарии полные праведного гнева и сожаления. Люди не понимают, зачем срубать многолетнее дерево ради месяца праздников.

Очень жаль, проходя мимо, всегда любовалась этой красавицей! А теперь… — сокрушается в комментариях группы «Типичный Чебаркуль» Александра Петрова.

Но, как оказалось, ель срубили по ошибке. Рабочие просто перепутали деревья. Но судьба случайно срубленной елки тоже уже была предрешена.

Через полгода это дерево всё равно срубили бы, оно стоит на подземных коммуникациях. А летом как раз планировался ремонт. В любом случае, эти деревья попадают под снос. Компенсационную посадку после вырубки мы предусмотрели, только в виде кустов. Но эти деревья на теплотрассе в любом случае расти не должны. — прокомментировал Андрей Морозов, начальник УЖКХ администрации города Чебаркуль.

Мэр Чебаркуля Сергей Ковригин пообещал разобраться с этой спорной ситуации.

Я сегодня запросил объяснительные с лиц, которые принимали эти решения. Я разберусь в этой ситуации в ближайшее время. Безусловно, будут приняты определенные меры в отношении тех, кто участвовал в принятии этого решения. — отметил Сергей Ковригин.

Будем надеяться, что вместо срубленной красавицы появится иная растительность, которая будет отвечать всем требованиям.

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