Миасские врачи рассказали, как они получили надбавки

У медиков нет претензий по срокам и суммам.

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Марина Кожевец работает палатной медсестрой инфекционного отделения городской больницы № 2 в Миассе. В «красной зоне», где лежат больные COVID-19, она проводит по шесть часов в день. Надбавки южноуральским врачам перечислили в конце апреля — начале мая. Сотрудница больницы рассказала, что все получено точно в срок.

«Часы у нас не высчитываются, сколько мы в „красной зоне“ находимся. Полностью платится рабочий график. По сравнению то, что в России, в других регионах, у нас вовремя выплатили. Нашему среднему медицинскому персоналу выплатили вовремя», — рассказала палатная медсестра инфекционного отделения городской больницы № 2 Марина Кожевец.

Медсестра призналась, что при встрече с первыми больными паники и сомнений не возникло. Также женщина рассказала, что вся ее семья строго соблюдает рекомендации и предписания.

«Реакция спокойная была, мы были готовы к этому, проходили обучение. Волноваться — все волнуются. У нас семьи, дети, полностью выполняем все требования. Семью свою я заранее готовила к этому: масочный режим, посещение общественных мест только по необходимости», — поделилась Марина Кожевец.

Напомним, ранее президент Владимир Путин распорядился установить дополнительные выплаты медработникам. Врачам стационаров, оказывающих специализированную помощь коронавирусным пациентам — по 80 тысяч рублей в месяц, 50 тысяч — среднему медперсоналу, младшему медперсоналу и бригадам «скорых» — по 25 тысяч.