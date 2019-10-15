Некоторые улицы Челябинска сегодня лучше объехать

В городе продолжаются дорожные работы, планируйте свой маршрут заранее.

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Сегодня, 15 октября, некоторые улицы в городе снова будут закрыты для движения. Дороги продолжают ремонтировать, поэтому не исключено, что Челябинск в некоторых местах будет «стоять». Планируйте свой маршрут заранее.

Если погода будет благоволить, то на улице Цвилинга будут укладывать новый асфальт, а параллельно с этим на улице Свободы нанесут разметку. Во второй половине дня, с 14.00 часов, работы переместятся на улицу Труда.

«Продолжится фрезерование по улице Дзержинского на участке от улицы Гагарина до Машиностроителей и на Троицком тракте. Кроме того, будут вестись подготовительные работы по улице Сони Кривой», — сообщили также в пресс-службе администрации города.

Срезку старого асфальта произведут на участке на Новороссийской от 5-ой Электровозной до Гагарина.