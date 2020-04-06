Тесты на коронавирус начнут делать на дому

Пока данной возможностью могут воспользоваться лишь жители Москвы и Подмосковья.

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Роспотребнадзор по-новому будет брать анализы на коронавирусную инфекцию. Теперь их можно сдать по желанию и без особого назначения врача.

Отныне специалист ведомства будет приезжать на дом к заказчику и дистанционно инструктировать его, как самостоятельно взять мазок, затем уже будет забирать контейнер с материалом на исследование.

«Анализ выполняется на собственной высокоточной тест-системе, разработанной учеными ЦНИИЭ Роспотребнадзора, которая соответствует всем современным европейским требованиям. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», — заявили в Роспотребнадзоре.

Но при этом отмечается, что пока такая услуга доступна лишь жителям Москвы и Подмосковья, она является платной. Все остальные регионы получат такие тесты позднее, в настоящее время эта работа ведется.

Напомним, что в Челябинской области на данный момент коронавирусом заражен 31 человек. Четверо здоровы и выписаны из больницы.

Также в регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с инфекцией и режимом обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.