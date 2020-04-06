Губернатор переведет личные средства на спецсчет для пострадавших от коронавируса

Оператором по распределению выступила одна из НКО.

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В Челябинской области уже сегодня, 6 апреля, открылся счет для пожертвований пострадавшим из-за введения режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер во время очередного брифинга с оперативной информацией по распространению коронавирусной инфекции в области.

«Сегодня счет будет открыт, одно из наших НКО будет оператором этой работы, при этом мы приглашаем и другие НКО для взаимодействия, мы хотим, чтобы был полный общественный контроль за расходом этих средств. Мы уже провели переговоры с банком, сегодня счет будет открыт. Я уже сегодня, как только он будет открыт, переводу свои средства для этого. Я знаю, что во многих наших министерствах люди готовы это делать, и не только, и в муниципалитетах, и обращаются граждане, бизнесмены, для оказания экстренной помощи людям, которые в этом нуждаются», — подчеркнул Алексей Текслер.

Открытие счета необходимо для помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за введения на территории региона обязательного режима самоизоляции.

«Оператором счета выступил „Союз женщин Челябинской области“. И правительством, и министерствами социального блока было принято решение, что сумма однодневного заработка наших министерств будет переведена на счет, это около 200 тысяч рублей от каждого министерства. Более того, такое желание высказали руководители наших подведомственных учреждений. Такая инициатива от органов власти будет первая, коммерческие организации также высказывают желание оказать помощь», — сообщает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Кроме того, поддержку уже оказывают крупные компании, в частности РМК, от которой в регион поступают средства индивидуальной защиты. Также центр «Регинас» передал министерству социальных отношений автомобили для того, чтобы возить волонтеров для доставки продуктов.