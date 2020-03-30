Челябинск готов к паводку

В городе проведены все необходимые мероприятия.

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Сегодня, 30 марта, в ходе аппаратного совещания начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Валентин Гриднев сообщил, какие меры принимаются в городе при подготовке к паводковым водам.

По его словам, в целях подготовки к паводку в Челябинске в январе этого года администрацией города издано распоряжение «О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города Челябинска в 2020 году», в котором утверждена городская противопаводковая комиссия и определён ряд мер на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

«Главы районов осведомлены о наиболее подтапливаемых участках, требующих особого контроля при весеннем половодье, а также о составе сил и средств, привлекаемых для ликвидации. В результате проделанной работы на контроль взяты 64 участка. Среди них: посёлок Шершни, территории участков 2, 3, 4 посёлка Мелькомбинат, Университетская набережная, 27 участков основных транспортных магистралей в Челябинске»,— рассказал Валентин Гриднев.

Общая прогнозируемая площадь подтопления по городу составляет более 347 гектаров, в зону возможного подтопления попадает 321 жилое здание и 50 садовых участков, в которых проживает 4712 человек. Но, по словам экспертов, половодье в этом году ожидается ниже среднегодовых значений, а потому вероятность подтопления мала. Кроме того, на сегодняшний день Шершнёвское водохранилище способно принять до 38 миллионов кубических метров воды.

«В городе также расположено гидротехническое сооружение первого класса опасности, при аварии на котором могут образоваться зоны возможного катастрофического затопления на территориях Калининского, Центрального, Курчатовского и Металлургического районов с населением около 85,5 тысяч человек. В зону подтопления попадает 29 объектов экономики. Для эвакуации жителей этих районов в городе предусмотрены 23 пункта временного размещения населения. Для эвакуации запланировано привлечь 120 единиц техники»,— добавил начальник управления безопасности и жизнедеятельности населения Челябинска.

На случай ЧП в городе создан резерв финансовых средств, для устранения возможных последствий имеется группировка сил общей численностью более 6 тысяч человек. Оповещение людей о ЧП осуществляется через Единую дежурно-диспетчерскую службу — 112 города Челябинска посредством системы оповещения. 25 марта проведена проверка, из 67 сирен сработало 65. Не сработавшие были в ремонте.

Гидротехнические сооружения города к приему паводковых вод готовы.