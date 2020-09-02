Неизвестные художники скрасили утро челябинских таможенников

Культовый персонаж Павел Верещагин теперь радует их глаз каждый день.

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Неизвестные художники в Челябинске прямо напротив окон таможенного поста изобразили культового героя советского фильма «Белое солнце пустыни» — Павла Верещагина. По словам сотрудников таможни, это образ положительного, истинного таможенника.

«Нам очень приятно, что такой объект появился напротив челябинского таможенного поста. Мы за такие проявления современного искусства. Это наш образец для подражания. Крылатые фразы этого киногероя, на мой взгляд, должна быть на устах у каждого сотрудника таможни», — поделился заместитель начальника Челябинского таможенного поста Александр Смекалин.

Портрет Павла Верещагина неизвестные райтеры создали за одну ночь. Граффити сотрудники таможенного поста обнаружили только рано утром, когда пришли на работу. Подарок художников теперь радует их глаз. поднимает настроение и напоминает, насколько ответственна и важна их служба.