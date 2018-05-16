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/ Краевед сохранил память о героических подвигах южноуральцев в книге

Краевед сохранил память о героических подвигах южноуральцев в книге

Сборник выпущен в 100 экземплярах.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Южноуральский краевед к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне выпустил исторический сборник. Мужчина по крупицам собирает истории из прошлого и заражает интересом к поискам свою дочь-шестиклассницу. Вместе они разбирают архивные документы, письма и похоронки. К настоящему времени им удалось собрать информацию о подвигах своих земляков и издать книгу об этом.

Эта книга стала результатом наших многолетних поисков. Мы ездим по деревням, находим интересные факты о времени Великой Отечественной войны. Например, нашли 58 южноуральцев, защищавших Брестскую крепость. Три бригады призвали из Багарякского района. Почти все они считались пропавшими без вести, а мы нашли свидетелей и вырезки из газет, которые помогли установить их судьбы. Большинство погибло, 12 человек попали в плен, а по возвращению ничего не рассказывали. — рассказал сайту «Первый областной» краевед Николай Титов.

Южноуралец подготовил печатное издание на свои деньги. Получить поддержки от местных властей ему не удалось. Сейчас напечатано 100 экземпляров книги «Неизвестные. Незабытые».

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