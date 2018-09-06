/ Первую в регионе книгу с дополненной реальностью создали в Челябинске

Читатели смогут посмотреть даже клипы любимых групп.

В Челябинске готовится первая книга с элементами дополненной реальности. Ее авторы отмечают, что ее можно не только читать, но и смотреть. В книге «Рок Челябинска. Провинциальные истории популярной музыки» кроме текста размещены еще и клипы. Их можно посмотреть с помощью приложения.

Герои издания музыканты, продюсеры, звукорежиссеры, местные тусовщики и даже охранники, которые отвечали за безопасность на концертах. Каждое десятилетие начинается с главы, в которой описаны проходившие в то время в Челябинске гастроли, скандалы, связанные с ними, и тренды той эпохи.

Наша задумка абсолютно логична, ведь я написал книгу о музыке. Она называется «Рок Челябинска. Провинциальные истории популярной музыки». Это большая музыкальная энциклопедия о полувековой истории развития музыки на Южном Урале. Я хочу поделиться с читателями историями первых челябинских бит-группах, организованных в 60-е годы, о всесоюзном успехе ВИА «Ариэль» в 70-е, о первых в стране рок-операх, о музыкальном прорыве местных самодеятельных коллективов в 80-е и 90-е. Последняя глава датирована августом 18-го года — о выступлении челябинских коллективов на всероссийском фестивале «Нашествие». — рассказал сайту «Первый областной» Роман Грибанов.

В книге описывают и исследуют все популярные жанры: поп-музыка, рок, рэп, авангард, русский шансон, демонстрируя, что в каждом музыкальном жанре работала много талантливых артистов. С помощью технологии AR в книге прозвучат хиты Юрия Богатенкова, «НХА», Александра Кальнева, групп «Томас», «Друзья брата жениха» и других артистов музыкальной сцены Челябинска. Планируется, что книга выйдет в октябре. Презентация издания пройдет в Москве, Екатеринбурге и Челябинске.