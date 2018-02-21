/ Две мошенницы «сняли» с 14-летней девочки венец безбрачия в обмен на золотые украшения

Подростку незнакомки заявили, что золото необходимо лишь для обряда.

«Исцеление» пообещали школьнице из Копейска, когда та возвращалась после уроков домой. К ней подошли две незнакомые женщины, рассказали о «венце безбрачия» и заявили, что могут исправить ситуацию. Доверчивая школьница отдала золото незнакомкам, чтобы они могли провести обряд.

После обряда «исцеления», придя домой, она развернула газету, в которой должны были находиться украшения, но их там не оказалось. Ущерб составил 16 тысяч рублей. — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Нарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установления лиц его совершивших. — пояснили в региональном ГУ МВД.

