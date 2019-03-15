/ На Кировке шаман провел обряд с бубном

Мужчина, стоящий на коленях у нулевой версты, попал на видео.

Шаман, одетый в шкуру животных, провел обряд у нулевой версты в Челябинске. Мужчина стоял на коленях и выкрикивал фразу: «Чандаган. Мартвое озеро», чем вызвал удивление жителей города. Необычный ритуал также попал на видео.

Иду по Кировке. Тут какое-то волшебство. Что происходит? — спрашивает автор видео.

Пользователи соцсетей предположили, что таким образом «шаман» отпугивал зиму и снег, который внезапно обрушился на улицы Челябинска. Напомним, только за четверг, 14 марта, на столицу Южного Урала, по данным гидрометцентра, выпало 60% от месячной нормы осадков.