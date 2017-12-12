/ 15 юных южноуральцев обзавелись паспортом гражданина России в День Конституции

Торжество по традиции состоялось в государственный праздник.

Сегодня, 12 декабря, в правительстве Челябинской области состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации. Главный документ в День Конституции получили 15 подростков. Глава региона заочно поздравил южноуральцев с государственным праздником, а первый заместитель Евгений Редин лично выдал документы.



Всех нас объединяет глубокое уважение к основному правовому документу страны, который определяет ход нашей жизни, ее главные принципы, закрепляя за каждым гражданские права и свободы и вместе с тем — ответственность за будущее России. Принятая в годы реформ Конституция стала основой для современной законодательной базы, тем ключевым общественным договором, который устанавливает единые для всех правила. Жить по Конституции — значит, жить в мире и согласии, во взаимном уважении личных интересов, общества и государства в целом. В этом демократическом выборе — путь к сильной, нерушимой и процветающей России. — поздравил южноуральцев с Днем Конституции губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что в День Конституции паспорта получили 15 человек: 11 челябинцев, по одному жителю Сосновского района и Южноуральска, и два представителя Копейска.