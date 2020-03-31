Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что на время карантина в детских садах будут работать дежурные группы для тех детей, оба родителя которых даже в карантин продолжают работать. Не зависимо от профессии. Для этого мамам и папам нужно было написать специальное заявление.
Всего на утро понедельника, 30 марта, работало 617 специализированных групп в 507 детских садах.
В связи с рекомендациями властей оставить на рабочих местах лишь 30 процентов работников, потребность в таких дежурных группах снизилась.
«На утро понедельника было подано 6 тысяч 345 заявлений от родителей. Но по факту в дежурных группах находилось 2 тысячи 360 детей», — отметил губернатор Алексей Текслер.
Глава региона отметил, что это позитивный момент. Он и дальше призывает всех южноуральцев по возможности оставаться дома вместе со своими детьми.
Напомним, что у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.