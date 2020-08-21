Небольшое потепление ожидает южноуральцев в конце недели

При этом дожди сохранятся.

Послушать 00:00

Прошедшая рабочая неделя для южноуральцев была довольно холодной. И с каждым днем температура воздуха опускалась все ниже. Только вот синоптики Гидрометцентра обещают, что к концу недели воздух будет прогреваться теплее. Но серость и дожди так и останутся.

Сегодня, 21 августа, в Челябинской области ожидается облачность с прояснением, а также небольшие дожди. Температура воздуха будет +16, +21 градус тепла, а в горах до +13. Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров.

В Челябинске сегодня также будет дождливо и облачно. Температура воздуха будет держаться на отметке +17, +19 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду.

В субботу, 22 августа, в регионе ничего не поменяется — облачность и небольшие дожди. Воздух будет на отметках +7, +12 градусов ночью и +15, +20 градусов днем, а ветер будет западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Дожди и облачность ожидают в субботу и челябинцев. Ночью температура задержится на отметке +9, +11 градусов тепла, а днем столбик термометра покажет +18, +20 градусов. Ветер также будет западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Чуть теплее станет в воскресенье, 23 августа. В Челябинской области ночью будет +7, +12 градусов тепла, днем же воздух прогреется до +17, +22 градусов. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Облачность и небольшие дожди сохранятся.

А вот ночь на воскресенье в Челябинске ожидается без дождей. И столбик термометра покажет +9, +11 градусов. При этом днем могут быть осадки в виде дождя. Зато воздух прогреется до +19, +21 градуса по Цельсию. Ветер будет западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду.