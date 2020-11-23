Какие вопиющие нарушения находят на кухнях детских садов в Челябинской области

Свои претензии озвучила прокуратура региона.

Прокуратура побывала на кухне детского сада в поселке Андреевский, что под Бредами, и нашла серьезное нарушение. Обеды детям повара готовили в алюминиевой посуде.

«Согласно СанПиНам посуда, которую используют для приготовления и хранения пищи в детских садах, должна быть изготовлена из безопасных материалов. По правилам, компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Однако в этом детском саду использовали посуду из алюминия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

После визита прокуратуры кастрюли в Андреевском должны заменить. Заведующей детсадом выдали соответствующее представление.

А тем временем в надзорном ведомстве назвали самые частые нарушения на кухнях детских садов. Вот как выглядит топ-3 нарушений:

— для мытья посуды в садиках используют неразрешенные к применению моющие и дезинфицирующие средства;

— на разделочных досках и на ножах нет маркировки, а это значит, что одним ножиком повар может резать сырое мясо и, к примеру, свежую запеканку;

— продукты на складах садиков зачастую хранятся без подтоварников, на полу, от этого они могут испортиться и загрязниться.

Помимо садика в поселке Андреевский, нарушения найдены еще в 14 дошкольных учреждениях. Документы с результатами проверок прокуратура направила в территориальный Роспотребнадзор.