/ Только русские водители будут возить южноуральцев в 2019 году

Постановление губернатора запрещает иностранцам заниматься перевозкой людей.

12 ноября вышло постановление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского «Об установлении запрета на 2019 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».

В данном постановлении говорится о том, что с 1 января 2019 года, иностранные граждане не смогут заниматься перевозкой пассажиров в автобусах городского и междугороднего сообщения, а также в такси, и арендованных легковых автомобилях с водителем.

Это должно поспособствовать улучшению дорожной ситуации, поскольку многие пассажиры жалуются, что маршрутные такси, за рулем которых находятся водители гастарбайтеры, чаще всего создают аварийные ситуации на дороге.