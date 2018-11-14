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/ Только русские водители будут возить южноуральцев в 2019 году

Только русские водители будут возить южноуральцев в 2019 году

Постановление губернатора запрещает иностранцам заниматься перевозкой людей.
сегодня в 13:59
  |  Общество

12 ноября вышло постановление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского «Об установлении запрета на 2019 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».

В данном постановлении говорится о том, что с 1 января 2019 года, иностранные граждане не смогут заниматься перевозкой пассажиров в автобусах городского и междугороднего сообщения, а также в такси, и арендованных легковых автомобилях с водителем.

Это должно поспособствовать улучшению дорожной ситуации, поскольку многие пассажиры жалуются, что маршрутные такси, за рулем которых находятся водители гастарбайтеры, чаще всего создают аварийные ситуации на дороге.

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Комментарии

Елена
16:06, 14.11.2018
Давно пора запретить чуркам возить наших людей!Пусть у себя там работают,нечего лезть в Россию!На ослах им надо ездить а не на общественном транспорте,и русский язык пусть сначала выучат!

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