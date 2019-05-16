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/ Врачи объяснили, как защититься от тополиного пуха

Врачи объяснили, как защититься от тополиного пуха

Для этого нужно выполнить ряд простых процедур.
сегодня в 12:43
  |  Общество

Медики назвали способы защиты от тополиного пуха. Для этого, как сообщила РИА Новости заведующая консультационно-диагностического отделения центра аллергологии и иммунологии московской ГКБ № 52 Елена Бобрикова, нужно носить очки и полоскать нос морской водой.

Нужно носить на улице очки, которые являются механической защитой глаз от попадания пуха и пыльцы. В течение дня почаще орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами. Пух редко остается в верхних дыхательных путях, поскольку выводится сразу чиханием, но такое орошение механически удаляет пыльцу со слизистой носа, а именно она — аллерген. Также полезно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами морской воды. — цитируют РИА Новости Елену Бобрикову.

Елена Бобрикова утверждает, что сам по себе тополиный пух не является аллергеном, а лишь адсорбирует на своей поверхности пыльцу злаковых и луговых трав и способствует их распространению.

Отметим, что сезон цветения тополей обычно приходится на конец мая-начало июня.

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