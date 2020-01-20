«Не хватает перчинки»: сколько чили можно есть без вреда для здоровья

Рассказываем, полезны ли острые блюда.

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В зимний период многие люди стараются есть более острые блюда, считая, что они «убивают бактерии» и помогают не заболеть. В стремлении укрепить иммунитет, острые перчики чили употребляют в пищу чуть ли не каждый день. Но не всем людям можно есть острое так часто.

«Как и у любого продукта, у перца чили есть сильные и слабые стороны. Если у человека есть заболевания, необходимо употреблять данный продукт с осторожностью. Прием строго индивидуальный, лучше проконсультироваться со своим врачом и готовить организм, принимая в пищу сначала немного данного продукта», — рассказала сайту «Первый областной» врач общей практики, диетолог Наталья Шварцкопф.

Здоровым людям можно употреблять перец хоть каждый день, если организм к нему адаптирован. Благодаря этому можно укрепить иммунитет и «разогнать» метаболизм.

«Благодаря употреблению перца можно сбросить вес. Он активизирует иммунитет и метаболизм. При умеренном употреблении этот продукт принесет только пользу», — отмечает Наталья Шварцкопф.

Эксперт отмечает, что острота перцев очень отличается. Начинать вводить в свой рацион «перчинку» необходимо с минимальных порций, чтобы дать организму адаптироваться.