Не все контейнеры для сбора пластика останутся в Челябинске

Обслуживать эти баки будут сами владельцы.

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Жители Челябинска жалуются на заполненные накопители для сбора пластика, которые установили на контейнерных площадках города. В связи с тем, что за боксами перестали следить, две недели назад «Центр коммунального сервиса» подчеркнул, что будет убирать их с площадок, чтобы не создавать антисанитарные условия. Устанавливала их сторонняя организация, которая сможет забрать баки. Их вывезут и поместят на складе.

«К настоящему моменту лишь одна компания вышла на связь с "Центром коммунального сервиса". Ее представители попросили не убирать емкости, так как намерены продолжить сбор вторсырья. Для этого в ближайшее время организация планирует заключить договор со сторонним перевозчиком на услуги по вывозу отходов. Сейчас идет переговорный процесс, уточняется — где и сколько установлено емкостей данной компании», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса».

Как отмечают представители ЦКС, для того, чтобы организовать в Челябинске раздельный сбор мусора, необходимо тесное взаимодействие с администрацией города. На данный момент на территории Копейска и Южноуральска запущены пилотные проекты, которые предполагают наличие контейнеров красного и зеленого цвета. В зеленый жители должны выбрасывать пищевые отходы, а в красный — вторсырье. Мусор из первого ящика будет захоронен, из второго — отсортирован и переработан.