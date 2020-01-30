В Магнитогорске поползли слухи о закрытии комплекса мусоросортировки

Новость прокомментировали в Министерстве экологии.

Послушать 00:00

В Министерстве экологии опровергли информацию о том, что мусоросортировочный комплекс на свалке в Магнитогорске будет закрыт. Новость ранее появилась в местных средствах массовой информации. СМИ сообщали, что объект прекратит работу из-за финансовых сложностей.

«Комплекс функционирует, несмотря на ряд существующих проблем. Они, прежде всего, связаны с недостаточной мощностью сортировки для покрытия всего объема поступающих ТКО, эффективностью выборки вторсырья, а также со своевременной оплатой услуг по мусорообработке. Минэкологии контролирует ситуацию с обеспечением обработки ТКО в Магнитогорском кластере на предмет перебоев в работе существующей сортировки», — сообщил начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталий Берзруков.

Региональный оператор уже купил мобильный сортировочный комплекс. Он получил лицензию.

Дополнительный мусорный полигон на юге региона планируют создать к июлю 2021 года. Его проект уже готов и одобрен экспертизами. После этого в рамках проекта «Чистая страна» будет законсервирована, а затем и рекультивирована старая свалка в Магнитогорске. Эту работу рассчитывают завершить к 2024 году.