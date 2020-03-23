Не верьте фэйкам: МВД призывает жителей к благоразумию в части слухов о коронавирусе

Информация расходится по социальным сетям и мессенджерам во всей России

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На фоне пандемии коронавируса активизировались разного рода мошенники. В социальные сети и в мессенджеры пользователей начали приходить фэйковые сообщения, которые зачастую рассказывали о преступных схемах или о несуществующих операциях силовиков и правоохранительных органов.

Так в Челябинской и Курской областях, а также в Красноярском крае, в «ВатАп» начали рассылать сообщение о том, что сотрудники правоохранительных органов начнут штрафовать родителей, чьи дети будут замечены в общественных местах. Эти слухи родились после того, как школам порекомендовали перейти на дистанционное обучение. Более того, в этих же посланиях говорилось еще и о том, что руководители образовательных учреждений также попадут под ответственность, если в учеников обнаружат за партами.

«В Липецкой области посредством мессенджеров рассылается недостоверная информация о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город Липецк в связи с двухнедельным карантином», — рассказали в пресс-центре МВД России.

Отметили полицейские, что фэйком является информация о том, что по домам жителей страны ходят злоумышленники, которые под видом дезинфекции распыляют на хозяев усыпляющее вещество и обворовывают квартиры. Подобные «новости» ходили и по социальным сетям в Челябинской области. В МВД России заверили — это не правда, подобных случаев зарегистрировано на территории страны не было.

«Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность», — добавили в пресс-центре МВД России.

Граждан же министерство внутренних дел призывает быть бдительными и благоразумными: ориентироваться и прислушиваться стоит только к официальным источниками информации.