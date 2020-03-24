Долой наличку: ЦБ попросил банки ограничить выдачу денег в условиях пандемии

Речь идёт о банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.

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23 марта Центральный банк Российской Федерации опубликовал информационное письмо, которое было направлено всем кредитным организациям. Оно включает в себя профилактические рекомендации в связи с пандемией коронавируса Covid-19.

Так, теперь все наличные деньги, перед их оборотом, следует придержать в банке не менее 14 дней с момента поступления. Это тот срок, который обеспечивает гарантированную гибель вируса.

Также всем банкам следует ограничить в банкоматах приём и выдачу банкнот без предварительной обработки их в организации.

«Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: приём денег от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — рассказали в Центральном банке.

Также предлагается регулярно проводить санобработку всех устройств для передачи наличных, в том числе банкоматов и терминалов, расположенных непосредственно в той или иной кредитной организации и, по возможности, за её пределами.

В ЦБ отмечают, что данные рекомендации позволят минимизировать распространение коронавирусной инфекции в условиях пандемии. Также призывают банки напоминать своим клиентам использовать именно безналичную форму оплаты товаров и услуг. Либо онлайн-переводами, либо бесконтактной оплате по картам.

При этом, по рекомендациям Роспотребнадзора, оплачивая покупки «безналом», также нужно соблюдать дополнительные меры предосторожности, особенно при наборе пин-кодов. Нужно не забывать мыть руки и не трогать лицо грязными руками. А также важно протирать телефоны дезинфицирующими средствами.