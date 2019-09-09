До сих пор не установлена причина смерти шестилетнего мальчика, утонувшего в ванне в Чебаркуле

Трагедия произошла второго сентября, следователи проводят проверку, а психологи дают советы родителям.

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Напомним, в начале сентября в Чебаркуле погиб ребенок. Шестилетний мальчик утонул во время купания. Ранее сообщалось, что отец мальчика отлучился за сменной одеждой всего на несколько минут. В Следственном управлении СК России по Челябинской области эту информацию не подтверждают и не опровергают, объясняя, что в настоящее время ведется проверка.

«Официальная причина смерти несовершеннолетнего пока не установлена. Ведется следственная проверка, уточняются факты произошедшего», — сообщил Владимир Шишков, старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области.

Казалось бы, в приеме ванной для ребенка нет никакой угрозы. Но статистика говорит об обратном. Специалисты подсчитали, что каждый день в среднем в ванной получают травмы 120 маленьких детей, причем родители не всегда успевают среагировать на несчастный случай. Более 80% травм дети получают в падениях. Самыми распространенными повреждениями являются разрывы кожи, раны на теле, на голове и на шее.

Как же оградить свое чадо от непредвиденной угрозы? Психолог Екатерина Суворова поговорила с корреспондентом сайта «Первый областной» и дала несколько очень полезных советов.

«К старшему дошкольному возрасту ребёнок должен владеть полным объемом санитарно-гигиенических навыков, наравне со взрослым человеком. Разница возможна лишь в качестве выполнения. Все родители переживают период, когда ребёнок по их мнению недостаточно хорошо чистит зубы, промывает волосы. Надо терпеть! Как бы ни было велико желание „помочь“, сделать все за него, этого делать категорически не следует», — утверждает Екатерина.

По мнению психолога, мамы, увлекаясь опекой ребенка, способны причинить больше вреда, чем пользы. Поэтому важно воспитывать в ребенке самостоятельность.

«Мы не можем инкапсулировать ребёнка и уберечь ото всех опасностей, находясь с ним постоянно рядом физически, более того, права такого морального не имеем, он не мы, не наше продолжение, пуповина уже перерезана. Но обучать правилам безопасного поведения, разумеется, необходимо», — настаивает психолог.

Родителям также следует сохранять спокойствие, пока ребенок учится купаться в ванной. Главное, объяснить все самое главное тщательно и ответственно.

«К самостоятельному купанию ребёнка в идеале приучает однополый родитель с пятилетнего возраста, терпеливо ожидая, когда уж наконец он сможет делать это достаточно хорошо без помощи и советов. В игровой форме, в форме диалога о безопасности с ребёнком нужно говорить очень часто, ежедневно лишним не будет. О страшном тоже говорить можно и нужно, как-то же должен маленький человек понять ценность жизни и здоровья», — продолжает Екатерина.

Когда наступит полная уверенность в том, что ваше дитя сможет самостоятельно о себе позаботиться, не лишним будет закрепить результат.

«Схема примерно такая: потихоньку делегируем полномочия с раннего возраста — сам губкой себя помыл? Умница! Сам вымыл волосы? Совсем молодец! Целиком пару раз весь помывочный комплекс осуществил, о безопасности проинформирован? Пора уходить из ванной, дальше сам. Проверить, как оно там идёт, можно, не злоупотребляя контролем, по предварительной договоренности и только после утвердительного ответа на ваш стук в дверь», — подытожила Екатерина Суворова.

О мерах безопасности в таком возрасте ребенку не расскажет никто, кроме родителей. Нужно приучасть малыша к самостоятельности правильно, давая ему максимум необходимой информации.