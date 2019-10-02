Распознавать «липовые» медгаджеты научат челябинцев

Аферисты все чаще пользуются доверчивостью пожилых людей.

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5 октября в Челябинске состоится лекция, посвященная псевдонаучным гаджетам. Такими приборами пользуются аферисты для введения в заблуждение доверчивых граждан. Приборы, улавливающие космическую энергию и направляющие ее в организм человека, и диагностические аппараты, определяющие болезни по радужке глаза, — как несколько примеров средств шарлатанов, о которых будет говорить лектор. Чаще всего на такой обман попадают пожилые люди, отдавая обманщикам крупные суммы денег. Ликбез проведет Тим Скоренко, журналист и популяризатор науки.

«Основная идея лекции в том, что количество мошенников и шарлатанов, использующих псевдомедицинские гаджеты и продающих их нашим бабушкам, начиная с 90-ых годов, не просто не уменьшилось, а выросло, потому что увеличилось количество и спектр обманов. Поэтому эта тема остается актуальной, хотя, казалось бы, „кремлевские таблетки“ — одно из ложны средств — осталось в прошлом, но нет. На самом деле, есть целый класс очень странных устройств, которыми пользуются аферисты, например прибор для фотографирования ауры или приборы для защиты от электромагнитного излучения, от которого на самом деле не нужно защищаться», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» журналист Тим Скоренко.

Тим пообещал в подробностях рассказать о методах обмана и диковинных устройствах в ходе своей лекции.