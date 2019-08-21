Абитуриента из Коркинского района не взяли в техникум из-за странного соглашения

Сейчас делом заинтересовались в прокуратуре.

Один из жителей Коркинского района не смог поступить в местный техникум из-за отказа передавать свои персональные данные третьим лицам. Об этом он рассказал сайту «Первый областной».

17-летний Андрей Кулагин после школы решил поступить в Коркинский горно-строительный техникум. Несмотря на хорошую успеваемость и сданные документы, в списках на зачисление он своей фамилии не нашел. Как сообщил сам абитуриент все из-за отказа подписать бумагу, по которой его личные данные могут быть переданы третьим лицам.

«Я отказался подписывать документ об обработке персональных данных, поскольку в одном из пунктов было указано, что они могут быть переданы третьим лицам. И так как я понятия не имею, кому учреждение может их передать, я не подписал эту бумагу», — рассказал Андрей Кулагин.

По словам абитуриента, даже не смотря на отказ в подписи, представители техникума все равно приняли у него необходимые документы для зачисления.

«Директор сначала сказал, что для зачисления можно не подписывать это соглашение и взял копии паспорта и аттестат. Однако когда я пришел через несколько дней, после того как не нашел себя в списках, мне швырнули их обратно на стол. После этого, 30 июля, я подал заявление в прокуратуру», — заявил Андрей Кулагин.

При этом, по словам Андрея, другие абитуриенты, подписавшие соглашения, сейчас находятся в списке зачисленных в техникум.