Михаил Ефремов признал вину в суде

Обвинение запросило для актёра 11 лет колонии общего режима.

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Михаил Ефремов признал вину в ДТП со смертельным исходом, которое произошло в начале июня этого года. Артист сделал заявления сегодня, 3 сентября, на очередном заседании по резонансному делу в Пресненском суде Москвы.



О том, что Михаил Ефремов признает свою вину, перед началом процесса сказал его адвокат Эльман Пашаев. Отметим, что ранее сторона защиты заявляла о невиновности артиста. Сам же актёр сразу после ДТП раскаялся на камеру, но затем несколько раз отказывался от собственных слов. Сегодняшнее заявление Михаил Ефремов сделал после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон без второго своего защитника.

«У меня заявление. Я признаю свою вину»,— сказал Михаил Ефремов.

Как сообщают РИА Новости, прокурор в свою очередь сообщил, что считает вину артиста полностью доказанной. Обвинение запросило в качеств меры наказания для Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы. Гособвинение считает, что без изоляции от общества артист не исправится. Отметим, что по уголовному кодексу России за ДТП в состоянии алкогольного опьянения со смертельным исходом максимальное наказание составляет 12 лет колонии.

Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня, в центре Москвы. Машина, за рулём которой находился актёр, на полной скорости выехала на встречную полосу на Смоленском шоссе. Там он столкнулся с фургоном доставки, за рулём которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.