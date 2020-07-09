Стало известно о первых странах, которые откроются российским туристам для посещения

В список входят Китай, Италия и Великобритания.

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На первом этапе снятия коронавирусных ограничений для россиян откроется 13 стран, доступных для посещения. В их числе государства Евросоюза, Скандинавии и Азии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник в одной из авиакомпаний.



По данным сайта, список стран Росавиации и Минтрансу предложил Роспотребнадзор. Однако представители ведомства воздержались от комментариев.

«В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство»,— пишет «Интерфакс».

Напомним, Россия закрыла авиасообщение с другими странами мира из-за пандемии коронавируса в конце марта. Ранее сообщалось, что перелёты могут открыть в два этапа. Такой подход оперативному штабу предложили Минтранс, Росавиация и «Аэрофлот».