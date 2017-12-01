/ Поиски тела пятого погибшего в трагедии на Аргазях продолжаются месяц

Сотрудники МЧС не прекращали работу.

На Южном Урале продолжаются поиски пятого человека, ставшего жертвой трагедии на озере Аргази. Сотрудниками МЧС проводится регулярный осмотр акватории водоема, однако отыскать зацепок до сих пор не удалось. Версий о том, где может находиться тело полицейского, сейчас нет.



Работа по поиску тела пятого человека водолазами ведется постоянно, пока безрезультатно. Все время в течение месяца велась эта работа. Ничего найти по пятому человеку не удалось, ни вещей, ни другого. Акватория огромная, поэтому даже предположений о том, где находится тело, нет. Все возникающие версии сразу же отрабатываются. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Первый областной» разобрался в обстоятельствах трагедии на Аргазях. Подробности в нашем материале.

Напомним, 1 ноября на озере Аргази в Аргаяшском районе произошло ЧП. Несколько человек отправились на водохранилище на лодке «Казанка». Плавсредство от сильной волны перевернулось, в воде оказалось несколько пассажиров без спасательных жилетов. К ним на помощь выдвинулась находившаяся неподалеку другая лодка. Подобрав пострадавших, второе судно также перевернулось, не выдержав веса. В воде оказалось пять человек. К настоящему момент удалось найти тела четверых погибших и две лодки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Всего для ликвидации последствий ЧП привлечено 118 человек, 37 единиц техники и 9 плавательных средств. Семьям погибших вчера на озере Аргази в Аргаяшском районе окажут материальную помощь. Такое распоряжение сделал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.