/ «Не надо завидовать!»: Челябинский аэропорт защитили первые лица области

Баландино будут использовать жители соседних регионов и даже Казахстана.

Современный аэропорт в Челябинске назвал бесполезным мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, конкурировать с «Кольцово» не нужно и бессмысленно, особенно после появление ВСМ. Ему ответил только вступивший в должность врио Владимир Елистратов. По его мнению, челябинцам будет удобнее ездить в Баландино, а не в соседний мегаполис. Так что аэропорту быть.

Моя позиция простая: мы должны делать все, чтобы было удобно челябинцам. Решение о реконструкции аэропорта Баландино принято на уровне руководства страны. Работы над новым терминалом уже идут. Три с половиной миллиона жителей Челябинской области, а также жители Курганской области и Казахстана, которые делают выбор в пользу нашего аэропорта, получат возможность летать с комфортом из современного здания. Кроме того, давайте не будем забывать, что в Челябинске регулярно происходят спортивные события мирового уровня, а в 2020-м году город принимает саммиты стран ШОС и БРИКС. — высказался Владимир Елистратов.

На защиту проекта по модернизации челябинского аэропорта и превращении его в международный встал также губернатор Борис Дубровский. Он сказал, что тут даже поля для дискуссии нет. Пусть Челябинск и Екатеринбург станут агломерацией, 4 миллиона людей должны иметь выбор, куда им удобнее ехать.

Да, так получится, что новый аэропорт в Челябинске по некоторым характеристикам получится лучше, чем в Екатеринбурге, после реконструкции Баландино станет единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. А не надо завидовать! Мы долго и настойчиво добивались этого решения, выходили его ногами. Это — здоровая конкуренция, которая будет стимулировать аэропорты предоставлять наилучшие условия по цене и качеству услуг. Мне кажется, такую возможность жители обеих областей — Челябинской и Свердловской — могут только приветствовать. Они ее заслужили. — сказал Борис Дубровский.

Губернатор также заметил, что современный аэропорт в Челябинске поможет Екатеринбургу через 6 лет. Если мегаполис получит право принимать международную выставку EXPO-2025, в Баландино будут принимать гостей из других стран.

Напомним, что аэропорт в Челябинске модернизируют к 2020 году, но работа на этом не остановится. Однако участники саммитов ШОС и БРИКС будут попадать в Челябинск через новый терминал.