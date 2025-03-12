Реклама, фотосессия и подбор моделей: для креативщиков Челябинска запустили комплекс поддержки

Компаниям помогут в организации выставок и модных показов

В Челябинской области запустили новые меры поддержки для предпринимателей креативных индустрий. Южноуральским брендам помогут в организации фотосессий, перевозки коллекций на выставки в другие города и с рекламой в соцсетях. Об этом рассказали в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

Поддержку могут получить предприниматели, которые являются субъектами креативных индустрий, зарегистрированы и работают на территории Челябинской области, не имеют задолженности по налоговым и иным платежам, а также не находятся в процессе ликвидации или банкротства.

Бренды могут претендовать на несколько мер поддержки: реклама в соцсетях, СМИ, транспорте; создание презентационных материалов (двухчасовая предметная или модельная фотосессия, съемка проморолика); помощь с логистикой при отправке коллекций на выставки и показы в другие города; организация участия в профильных мероприятиях (уплата оргвзноса, аренда выставочной площади, наем моделей).

Каждый из видов услуг можно получить один раз в течение одного календарного года.