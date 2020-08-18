Челябинский парикмахер не мог найти работу из-за дефекта речи

Работодатели отказывали Ивану Шершнёву потому что он заикается.

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В Челябинске парикмахера отказывались брать на работу из-за дефекта речи. Молодой человек заикается, а работодатели один за другим увольняют его. Сам Иван Шершнёв считал, что стал жертвой дискриминации.



Молодой человек рассказал, что с детства мечтал стать парикмахером, однако из челябинских салонов красоты Ивана Шершнёва постоянно выгоняли из-за заикания. Он не мог задержатся на одном месте больше 3 месяцев.

«Сказали после испытательного срока примут меня на работу с официальным трудоустройством. Но в итоге отказали, то, что вы нам не подходите по заиканию»,— рассказал парикмахер Иван Шершнёв.

После четвёртого отказов герой истории устроился в обычную парикмахерскую, однако здесь между ним и коллегами сложились напряжённые отношения. В итоге Ивана Шершнёва перевели в филиал с меньшим количеством клиентов. Борьба с дискриминацией привела парикмахера в СМИ. Меж тем другие коллеги по парикмахерскому ремеслу считают, дефекты в речи — не повод отказывать в работе, а ключевую роль должны играть профессиональные навыки.

«Допустим, у нас работал слабослышащий. И это не остановило нас нанять его. И это тоже был один из лучших мастеров. На данный момент он просто переехал в город побольше и это не было препятствием, чтобы он здесь рос и развивался»,— отметил парикмахер Андрей Гаврилин.

Помимо прочего дискриминация запрещена и трудовым кодексом. Особенно это касается работы парикмахера. В случае отказа по причине физического дефекта можно оспорить его законность в суде. Для этого надо попросить письменный вариант либо записать диалог с работодателем. Тогда можно потребовать принять на работу или компенсацию морального вреда.

«Ну, попробуйте устный отказ записать на диктофон. Если есть такая возможность, почему бы нет. Либо иногда отказы даются в письменной форме не разбирающимися в трудовом законодательстве сотрудниками. И вполне возможно, в таком отказе, например, высланном на электронную почту, в теме письма будет написано, что вы нам не подходите по внешним каким-то признакам»,— подчеркнула адвокат Полина Портянова.

Помогла в решении проблемы Ивана Шершнёва, уполномоченная по правам человека. О молодом человеке Юлии Сударенко рассказали СМИ. Омбудсмен отметила, что обычно не сотрудничает с коммерческими организациями, но не смогла остаться равнодушной к истории челябинца. Теперь Иван Шершнёв работает в салоне, в котором стрижётся омбудсмен.

«Я позвонила Юле и спросила, как ты относишься к тому, что человек имеет вот такой физический недостаток. И препятствует это работе парикмахером. Она сказала, ну вообще не проблема. Главное, чтобы был хороший специалист. Чтобы был хороший мастер»,— заявила уполномоченный по правам человек Юлия Сударенко.

Иван Шершнёв прошёл собеседование. На работу парикмахер должен выйти в среду, 19 августа. Отметим, одной из первых клиенток Ивана может стать Юлия Сударенко. Она пообещала прийти к парикмахеру-новичку на стрижку.