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/ Первые 40 ресторанов Челябинска начали доставлять еду с помощью «Яндекса»

Первые 40 ресторанов Челябинска начали доставлять еду с помощью «Яндекса»

Сервис заказа готовых блюд стал доступен для жителей южноуральской столицы.
сегодня в 10:59
  |  Общество

Сегодня, 13 августа, в Челябинске под эгидой «Яндекса» запустился сервис по доставке готовой еды из ближайших ресторанов. С помощью этой услуги горожане могут заказать пиццу, роллы или кебаб в проверенных заведениях. Первыми партнерами «Яндекс.Еды» стали 40 ресторанов и кафе.

Стать участниками нового сервиса компания «Яндекс» приглашала рестораны города самостоятельно. Выбор на пал на проверенные места.

Учитывая, что бренд компании достаточно раскручен, достаточно вспомнить только сервис такси, ожидаем хороших результатов. Наш плюс, естественно, в том, чтобы получать больше заказов. Компания берет 18% с каждого. В будущем все рестораторы, скорее всего, будут «играть» с ценой, чтобы компенсировать повышение ГСМ. — рассказал радио «Business FM Челябинск» представитель компании «Помидор» Игорь Тумаркин.

Отметим, что со временем список кафе и ресторанов будет пополняться.

Мобильное приложение доступно для пользователей iOS и Android. Также работает сайт.

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