/ Ведущие «Еда, я люблю тебя» будут судить батл между шеф-поварами в Челябинске

Наблюдать за кулинарной битвой в режиме онлайн можно на 1obl.tv.

Первая уральская битва шеф-поваров пройдет в Челябинске 13 июня. На мероприятии Chef Battle гостей фестиваля будут удивлять самые яркие и умелые мастера со всего Урала.

Суть битвы проста: всем участникам нужно будет показать свои кулинарные скиллы в реальном времени. Задача предстоит не из легких: поварам необходимо будет приготовить сразу три блюда на сто человек, а именно — стартовое, основное и комплимент от шеф-повара. Оценивать мастеров будут самые настоящие гуру гастрономической сферы: известный ресторатор Дмитрий Левицкий, а также ведущие программы «Еда, я люблю тебя» Николай Камка и Владимир Дантес.

Не останутся в стороне и гости фестиваля: они смогут рассмотреть готовку на открытой кухне и специальных экранах, а после — устроят светский ужин с дегустацией получившихся кулинарных шедевров. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Поклонников кулинарии и программы «Еда, я люблю тебя» порадует «Онлайн ТВ». Битва поваров будет транслироваться на сайте. Кроме того, зрители смогут понаблюдать за мастер-классом приглашенных гостей.

Полная программа мероприятия:

14:00 — начало мастер-классов от приглашенных гостей — конференц-зал;

17:00 — 18:30 — перерыв, подготовка команд участников к состязанию — парк-отель «Березка»;

18:30 — 19:30 — встреча гостей, музыкальное сопровождение, работа интерактивной площадки и фотозон — холл ресторана «Сувенир XL»;

19:30 — рассадка гостей, начало Chef Battle — ресторан «Сувенир XL»;

20:00 — выдача блюд, дегустация;

22:00 — подведение итогов, награждение победителей;

22:30 — afterparty.