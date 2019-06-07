/ Не дождавшихся квартир от «Радуги» защитит Фонд защиты прав дольщиков

Правительство Челябинской области обратилось в организацию за помощью.

Фонд защиты прав дольщиков может достроить дома за СК «Радуга». С такой просьбой к фонду обратилось правительство Челябинской области. В письме пояснили, что проверили застройщика и увидели: деньги дольщиков тратятся на иные цели, финансы выводятся через договоры уступки. Имущества «Радуги» недостаточно для выполнения перед дольщиками обязательств. Всего застройщик работает с 13 домами.

Поскольку по 6 домам шли продажи, застройщик делал отчисления в Фонд защиты прав дольщиков в размере 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия, мы обязаны взять под контроль ситуацию в Челябинске. По закону, дольщики этих домов имеют право принять решение на общем собрании о достройке домов или получении денежной компенсации. — объяснил заместитель генерального директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Алексей Ниденс.

Степень готовности 6 недостроенных домов разная — до 58%. Всего заключено 730 договоров на 783 миллиона рублей. С них шли отчисления в фонд, и сумма взносов составила 9,3 миллиона рублей.