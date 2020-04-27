Ирина Гехт рассказала, как проходит работа по локализации очага в Златоусте

Прирост заболеваемости коронавирусом в городе пошёл на спад.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, которая сейчас находится в Златоусте, рассказала о том, как обстоит ситуация в городе. По её словам, были проведены все необходимые действия по локализации очага, а уже завтра, 28 апреля, будет представлен план окончательных мероприятий. Также Ирина Гехт разъяснила, кто именно заразился коронавирусом в больнице.



«Из всех сотрудников, только 14 — врачи, остальные — младший персонал. Здесь работали бригады скорой помощи из Челябинска, Миасса и Златоуста, забраны тесты у 317 человек, с утра работают 5 бригад из Сатки, 4 из Златоуста, 7 — из Челябинска, 314 проб будет взято за сегодня, это будет второй круг контактов, на основании их можно будет судить о купировании очага. Поликилиники работают в штатном режиме, с соблюдением всех мер. Маршрутизируем больных в Кусу, Миасс и Сатку, здесь взаимодействие налажено»,— отметила Ирина Гехт.

Первый заместитель губернатора выразила надежду, что властям удалось купировать очаг, поскольку прирост заболеваемости пошёл на спад. Ирина Гехт подчеркнула, что подобную динамику нужно выдержать на протяжении недели.

Также не прекращается и работа с теми, кто должен быть на самоизоляции. С ними работают сотрудники Роспотребнадзора, рассказал глава Златоуста Максим Пекарский.

«Работа по контролю исполнения и соблюдения режима самоизоляции лицам, которым вручено постановление Роспотребнадзора активизируется. Работа по дезинфекции города в выходные проводилась своими силами, далее ожидаем помощь МЧС по дезинфекции остановок, дорог, тротуаров и так далее»,— заявил Максим Пекарский.

Мэр Златоуста также подчеркнул, что проводится разъяснительная работа с жителями города. Также вводятся дополнительные карантинные мероприятия. Максим Пекарский отметил, что, по его мнению, вводить карантин на территории городского округа нет необходимости.

Напомним, в Златоусте резко возросло число заболевших Covid-19 в конце прошлой недели. Главной точкой распространения, по итогам предварительного расследования Роспотребнадзора, стал круглосуточный стационар одной из больниц.