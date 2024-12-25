Не чистят снег во дворе: в ГЖИ рассказали, куда обращаться

Чистый двор — забота управляющей компании. Что делать, если в УК не реагируют на обращения?

Началась зима, прошли первые серьезные снегопады. Челябинцы обращают внимание на дворы: не везде вовремя и качественно убирают снег. Соответственно, передвигаться по таким дворам становится все труднее. Сообщения от читателей на эту тему получают журналисты ИА «Первое областное».

Что делать, если не чистят двор от снега, рассказали в пресс-службе главного управления ГЖИ Челябинской области.

Чистить придомовую территорию от наледи и снега обязана управляющая организация. В процессе очистки снег сдвигают с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах — к местам складирования. Если стало скользко, дорожки должны посыпать противогололедной смесью.

Снег могут складировать на газонах и на свободных территориях, если это не мешает передвижению людей и транспорта. На детских игровых и спортивных площадках размещать снег и лед нельзя. Вывозить снег со двора УК может только по решению общего собрания собственников — это дополнительные траты.

Если собственник обнаружил нарушение, он может направить заявку в свою управляющую организацию. Сделать это можно разными способами: по телефону аварийно-диспетчерской службы управляющей организации, который указан на квитанции, через ГИС ЖКХ, мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Если заявка осталась без ответа — обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. По обращениям граждан жилищная инспекция проводит контрольно-надзорные мероприятия.

Зафиксировать нарушение собственники могут актом нарушения качества. Для составления акта необходимо вызвать представителя УК на составление акта. В случае неявки акт подписывается двумя незаинтересованными лицами и председателем совета многоквартирного дома (порядок составления акта нарушения качества подробно описан в разделе X Правил № 354). Такой акт может являться основанием для перерасчета платы.

Если ответственные за управление домами лица своевременно не принимают меры, их привлекут к административной ответственности.

За отсутствие очистки придомовой территории от снега для ответственных лиц предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если здоровью или имуществу граждан причинен вред, организации, осуществляющие управление домом (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы) могут быть привлечены к уголовной ответственности.