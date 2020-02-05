«Не были учтены все места»: почему выросли тарифы на вывоз ТКО?

Изменения в ценообразовании за услугу объяснили в УФАС.

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Многие челябинцы отметили, что в конце прошлого года возросли цены на вывоз твёрдых коммунальных отходов. И их удивила разница в цене, ведь, по их мнению, ничего не поменялось. Но в управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области отметили, что рост тарифов на вывоз ТКО вполне обоснован.

В течение года система обращения с отходами совершенствовалась, актуализировалась вся информация о существующих контейнерных площадках, о создании новых, а также изменялась схема потока отходов от контейнера до полигона.

«Когда была утверждена первая схема обращения с ТКО на территории Челябинска, то не были учтены все места, откуда нужно вывозить мусор. Когда в конце прошлого года утвердили новую схему, количество мест, откуда нужно вывозить отходы, значительно выросло. Ранее не было учтено более 5 тысяч мест. У оператора, вывозящего ТКО, естественно выросли транспортные и иные траты, чтобы вывести мусор с этих мест», — рассказала Анна Козлова, руководитель УФАС по Челябинской области.

Также было отмечено, что тариф на вывоз ТКО в Челябинской области значительно ниже, чем по всей России. Сейчас региональный оператор обязан обслуживать все площадки, которые находятся в его зоне ответственности.