Алексей Текслер предлагает сделать обязательной сортировку ТКО в регионе

Эксперты поддержали данный проект.

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В Челябинской области скоро начнут действовать новые требования, связанные с реформой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Южноуральцев обяжут сортировать отходы, если необходимая инфраструктура будет в наличии.

Делить его будут на две части: перерабатываемый и не подлежащий переработке. Поправки в законопроект «Об отходах производства и потребления» собираются принять 27 февраля. Разделять отходы будет необходимо, если рядом будут установлены контейнеры, предназначенные для этого. При этом штрафов закон не предусматривает.

Эксперты приводят подобный опыт других стран и считают, что это позволит обратить внимание людей на экологические проблемы.

«Например, в Германии у каждого есть свой ключ к контейнеру, и никто другой не может прийти и что-то туда бросить, а если туда бросят что-то постороннее, то за это вынесут штраф. А в Южной Корее есть специальные контейнеры для органических отходов, которые можно открыть специальным чипом, при этом считывается информация, кто их выбрасывает. При этом все отходы взвешиваются, так что там даже ставят дегидраторы, чтобы уменьшить их вес и меньше платить. В общем, для того, чтобы обязать людей сортировать отходы, нужно создать определенную инфраструктуру», — подчеркнула директор движения ЭКА Елена Горохова.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов считает, что в реформе обращения с ТКО есть стимул для предпринимателей сортировать свои отходы.

«Когда бизнес перейдет на оплату вывоза ТКО со своих предприятий по факту, то он не будет платить за полезную фракцию, которую он отсортировал. А с учетом того, что в структуре ТКО присутствует до 50–60% тарифно-материальных ресурсов, представьте, насколько может уменьшиться платеж. Я уверен, что бизнес будет сортировать сам», — заявил он.

Отметим, что до 2021 года власти Челябинской области хотят выделять муниципалитетам по сто миллионов на создание инфраструктуры для раздельного сбора.