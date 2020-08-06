В ЦКС прокомментировали конфликт вокруг мусорной площадки на Бейвеля

История получила огласку когда один из жильцов оставил полный мусорный бак у дверей управляющей компании.

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Мусорный конфликт возник во дворе одного из челябинских домов. Житель многоэтажки № 63 на Бейвеля, возмущённый переполненным баком, отвёз его прямо к дверям управляющей компании. К разбору истории подключились в Центре коммунального сервиса, которые так же оказались её участниками.



Суть скандала заключается в выборе места для контейнерной площадки, утверждают в ЦКС. Жильцы начали заселяться в новостройку в мае этого года. Тогда же была определена временная точка размещения баков, которую поставили на парковке. Данные о ней были переданы в ЦКС. Однако место не понравилось местным жителям. Они переставили контейнеры, но к ним невозможно было подъехать. После на них начали складироваться отходы, утверждают представители регоператора.

«Некоторые активные граждане решили самостоятельно переместить бак на другое место, примерно в 100-150 метрах от точки, указанной в графике на вывоз. Именно туда жильцы и выносили мусор, начиная с 31 июля образовался несанкционированный свал отходов. Подъехать к нему оказалось невозможно, так как дорогу преграждали две большие кучи щебня. Затем активные граждане, самоуправно изменившие место установки контейнера, возмутились, что мусор не вывезен, и устроили свою демонстративную акцию перед дверями управляющей компании»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ЦКС.

Регоператор также сообщил, о достижении договоренности с управляющей компанией. Отходы, сваленные в неположенном месте, будут вывезены. Для этого на проблемный участок направили грейфер. Тем не менее конфликт может разгореться снова, уверены в ЦКС. Это может случиться, поскольку площадка находится в строительной зоне и подъезд к ней не всегда возможен.