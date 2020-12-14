Названы победители второго конкурса губернаторских грантов среди НКО в Челябинской области

Уже на этой неделе волонтёры смогут приступить к реализации своих проектов.

В Челябинской области определили 57 проектов социально ориентированных НКО, которые получат гранты губернатора. До конца этого года некоммерческим организациям раздадут 42 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«Южноуральские СО НКО представили свои проекты по всем 12 направлениям, обозначенным в Положении о конкурсе. По количеству победителей лидируют следующие номинации: "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" — 17 проектов, "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" — 13 проектов, "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" — 5 проектов», — говорят в мэрии.

Лидерами по количеству поддержанных проектов стали: Челябинск (37 проектов), Магнитогорск (5 проектов), Златоуст (4 проекта) и Миасс (3 проекта). При этом большую долю (51%) составляют проекты с запрашиваемой суммой финансирования до 500 тысяч рублей.

Реализация проектов начнется с 15 декабря 2020 года.