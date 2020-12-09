Кроха-котёнок исполнил мечту мальчика с раком крови из Челябинской области

В Челябинской области проходит акция «Снеговики-добряки».

В Челябинской области стартовала акция «Снеговики-добряки». Любой желающий может сделать подарок больному ребенку. Принять участие в акции могут не только взрослые. В Коркино школьники собрали деньги на покупку котёнка для онкобольного мальчика из Златоуста.

Полтора года назад Матвей Жданов заболел раком крови. Садик пришлось забросить, о прогулках забыть. Паренёк месяцами лежал в больнице и прошел несколько тяжелых курсов химиотерапии. Сейчас маленький пациент на финальной стадии борьбы с лейкозом. Один раз в месяц он приезжает в детскую областную больницу на гормональный укол.





Сестер и братьев у Матвея нет. И мальчик долго просил у мамы кота или собаку. Но врачи запрещали, потому что у онкобольных ребятишек нулевой иммунитет. А теперь, когда парень пошел на поправку, все-таки разрешили завести котенка — исключительно гладкошерстного. Пареньку приглянулся бенгальский котенок. Порода эта, увы, дорогая, и маме мальчика не по карману — она воспитывает Матвея одна.





Тогда Ждановы и решили поделиться мечтой с добряками. Письмо Матвея увидели школьники из трудового отряда «Юнармия» в Коркино. И буквально за час-полтора при помощи педагога и взрослых собрали нужную сумму. А 9 декабря, когда мальчик приехал на укол в Челябинск, подарили ему котёнка.

«Матвей давно уже не плачет от уколов, потому что привык. А сегодня и вовсе не успел испугаться — торопился на встречу с пушистым комочком. Мальчик проходит гормональную терапию, и его настроение часто меняется. Матвей частенько сердится и грустит. Котенок будет спасать его от плохого настроения», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь благотворительного фонда «Искорка» Вера Касаткина.

«Искорка» давно курирует семью мальчика. Сегодня фонд помог Ждановым приехать из Златоуста в областной центр.

Домой парнишка уехал не один, а с другом.



Какой подарок лучше?

«В этом году многие дети просят у Снеговиков-добряков самокаты, ролики, велосипеды и лыжи. Видно, что ребятня наскучалась по активному отдыху, по обычному детству. Есть и такие, кто просит смартфоны, планшеты. А больным детям они действительно очень нужны. Когда ребенок по три-четыре месяца лежит в больнице, гаджет становится незаменимым способом связи с родными и близкими», — рассказала «Первому областному» директор «Искорки» Татьяна Сачко.

Узнать о просьбах детей можно по данной ссылке. Этой зимой благотворители обещают исполнить тысячу детских желаний.