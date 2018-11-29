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/ Имя первого космонавта перепутали в Троицке

Имя первого космонавта перепутали в Троицке

Табличку с ошибкой успели повесить на дом.
сегодня в 15:20
  |  Общество

Жители Троицка обратили внимание на дом № 82 по улице Гагарина. В табличку, сообщающую точный адрес строения, закралась ошибка. Получилось, что улица в Троицке названа не в честь первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, а некого однофамильца. Инициалы там перепутали.

Вывеска на улице Гагарина. Позорище. Видимо, в типографии не знают, кто это. — прокомментировали фото с ошибкой в соцсетях.

Сайт «Первый областной» постарался выяснить, кто же занимается размещением табличек на домах. Право на это, подсказали в администрации, есть либо у представителей управления ЖКХ, либо управления архитектуры. Однако оба ведомства сообщили, что размещением на домах табличек не занимаются. Вероятнее всего, это входит в обязанности управляющей компании. Связаться с ее представителями не удалось.

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