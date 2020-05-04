Глава Минздрава РФ сообщил о сохранении части ограничительных мер до появления вакцины от коронавируса

Мурашко также не исключил возможность появления второй волны заболевания.

Послушать 00:00

Часть ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции, не будет отменена до тех пор, пока не появится вакцина от инфекции. Кроме того, после отмены ограничений может пойти вторая волна заболевания. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Отвечая на вопрос о том, не повлечёт ли отмена ограничений второй волны заболевания, Мурашко сказал, что это вполне может случиться, если не будет популяционного иммунитета.

«Мы же говорим о том, что вирус всё равно будет циркулировать какое-то время. И ограничительные мероприятия тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения»,— сказал глава Минздрава Российской Федерации.

По его словам, необходимо тщательно продумать, как выстроить систему так, чтобы предотвратить возможность появления второй волны.

Пока неизвестна точная дата появления вакцины от коронавируса в России. Многие эксперты считают, что создадут и протестируют её только к концу 2020 года.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, до ограничительные меры могут быть продлены до июня 2020 года, если граждане России будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.