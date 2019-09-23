Названа дата старта отопительного сезона в Челябинске

Через пару дней во все жилые дома начнет поступать тепло.

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С 25 сентября в жилых домах Челябинска начнет появляться отопление. Об этом заявили на аппаратном совещании в мэрии города. Правда, батареи нагреются не сразу. Работы по подключению тепла будут продолжаться 5 дней.

«Просим жителей города обратиться в управляющую компанию, если теплоснабжение не поступит в течение 5 дней», — отметил Дмитрий Петров, начальник управления ЖКХ Челябинска.

В школы и детсады, а также больницы Челябинска тепло уже поступает. Батареи включали там заранее, по обращению учреждений.

«Обращаю ваше внимание, что до 1 октября во всех домах города должно быть отопление и горячая вода», — напомнила подчиненным врип главы Челябинска Наталья Котова.

Отопительный сезон уже начался в некоторых территориях Челябинской области. Так, первыми тепло начали получать жители Трехгорного, Катав-Ивановска, Кусы.