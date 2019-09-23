Причины отставки двух министров в Челябинской области объяснили политологи

Свои должности оставят главы минздрава и минсоцотношений.

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Два министра из социального блока в Челябинской области будут отправлены в отставку. Места освободят Сергей Приколотин (ответственный за здравоохранение) и Татьяна Никита (ответственная за социальные отношения).

Политологи утверждают, что эти отставки вполне ожидаемы, ведь дать хорошую оценку работе обоих министерств нельзя.

«С точки зрения социолога, отставка связана с реакцией населения на работу минздрава на уровне региона. Проблемы здравоохранения и качество обслуживания всегда входят в тройку болезненно воспринимаемых проблем в обществе», — рассказал «Первому областному» Сергей Зырянов, директор филиала РАНХиГС.

Ранее в ходе рабочих поездок по Челябинской области у Алексея Текслера возникло много замечаний к работе минздрава. Во многих районах жители жаловались на нехватку врачей и очереди. К министерству социальных отношений тоже есть вопросы. Здесь большую роль сыграл «шлейф» от скандалов, отмечают эксперты.

«Возможно, несмотря на большую поддержку государства, работа министерства не оправдывает ожидания. Наряду с этим накладываются проблемы уголовного характера: всероссийский скандал из-за истории о сексуальном насилии над детьми в интернате в регионе. Это плохой „шлейф“ для начала работы нового правительства, от него желательно избавиться», — добавил Сергей Зырянов.

Оба министерства относятся к социальному блоку правительства, который курирует новый первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Первым заместителем губернатора стала Ирина Гехт, так как сфера социальной политики ей близка. Я считаю, что сейчас она занимается формированием новой сильной команды», — отметил политолог Андрей Лавров.

Место исполняющей обязанности главы минздрава пока займет замминистра Виктория Сахарова, а в минсоцотношений врио министра станет первый заместитель главы ведомства Татьяна Ильина.