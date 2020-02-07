Благотворительный фонд «Искорка» и медиахолдинг ОТВ приглашают челябинцев сыграть в боулинг: VII турнир в поддержку онкобольных детей пройдет уже совсем скоро, 13 февраля, на площадке развлекательного центра Nikaland. Желающие могут принять участие в увлекательной игре, зарегистрировав свою команду по электронной почте korr77@mail.ru. Незабываемый вечер в атмосфере Дикого Запада обойдется в 12 тысяч рублей за 6 человек. Все вырученные деньги пойдут на помощь трехлетнему Матвею Зинчуку.
Сейчас мальчик лечится от лейкоза. Победить страшное заболевание может помочь трансплантация стволовых клеток донора. Правда, операция требует подготовки химиопрепаратами, стоимость которых — более 350 тысяч рублей. Их надеются собрать на благотворительном боулинге. Также любой желающий может поддержать Матвея и других подопечных фонда