Благотворительный турнир по боулингу пройдет в Челябинске

Все собранные средства направят на лечение детей с онкозаболеваниями.

Послушать 00:00

Благотворительный фонд «Искорка» и медиахолдинг ОТВ приглашают челябинцев сыграть в боулинг: VII турнир в поддержку онкобольных детей пройдет уже совсем скоро, 13 февраля, на площадке развлекательного центра Nikaland. Желающие могут принять участие в увлекательной игре, зарегистрировав свою команду по электронной почте korr77@mail.ru. Незабываемый вечер в атмосфере Дикого Запада обойдется в 12 тысяч рублей за 6 человек. Все вырученные деньги пойдут на помощь трехлетнему Матвею Зинчуку.